Südschwarzwald-Radweg Etappe 3: Schwarzwald ade, grüezi Schweiz

Etappe 3 von Waldshut-Tiengen nach Rheinfelden, ca. 45 Kilometer, flach. Übernachtungsmöglichkeit: Hotel „Storchen“.

Tipp: Badesachen einpacken! An diesem Streckenabschnitt liegen mehrere Freibäder und Badestellen am Rhein. Besonders schön und gepflegt ist das Gartenstrandbad am Ortsrand von Laufenburg.