Südbahn: Mit der Elektrifizierung sollen auch mehr Züge fahren

Mit der Elekrtifizierung der Südbahn soll auch das Angebot der Verkehrsbetriebe ausgebaut werden. Das haben das Land Baden-Württemberg und die DB Regio AG und die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG) mit der Verlängerung der Verkehrsverträge vereinbart. Laut Mitteilung des Verkehrsministeriums sollen künftig zwei stündliche RE-Linien zwischen Ulm und Friedrichshafen unterwegs sein. Damit nimmt die Anzahl der Zugverbindungen um rund ein Drittel zu. „Weitere Schritte, wie die schnellere Direktverbindung nach Stuttgart folgen dann mit der Inbetriebnahme des Tiefbahnhofs in Stuttgart, wenn die Vorteile der Schnellfahrstrecke Stuttgart-Ulm vollumfänglich realisiert werden,“ wird Landesverkehrsminister Winfried Hermann in der Mitteilung zitiert. Für den Start des elektrischen Betriebs auf der Südbahn und Bodenseegürtelbahn im Dezember 2021 wurde zudem vereinbart, dass auf der Strecke Ulm – Friedrichshafen – Lindau für alle Verbingungen elektrischen Fahrzeuge eingesetzt werden. Im Zuge der Elektrifizierung wird auch die IRE-Linie Ulm – Singen – Basel des Netzes „Donau-Alb“ angepasst und auf den Abschnitt Friedrichshafen – Basel mit guten Anschlüssen aus und in Richtung Ulm eingekürzt.