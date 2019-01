Suche nach Kind in See abgebrochen: Wohl doch kein Notfall

Rettungskräfte haben eine Suchaktion nach einem angeblich in einem Mannheimer Weiher eingebrochenen Kind abgebrochen. Zeugen hatten die Retter alarmiert. Später am Abend teilte die Polizei allerdings mit, ein 14-Jähriger habe sich gemeldet: Er sei vorwärts in den See gefallen, als er seine vom Joggen verschmutzten Schuhe säubern wollte. Er habe sich selbst wieder befreien können und sei in triefnasser Kleidung mit einem Freund nach Hause gerannt.

Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot an Rettungskräften nach einem Kind gesucht, das laut Zeugen auf dem zugefrorenen Weiher im Eis eingebrochen war. In der Nähe des Ufers war eine Einbruchstelle entdeckt worden. „Der Weiher ist noch nicht lange zugefroren. Die Eisfläche war lediglich zwei bis drei Zentimeter dick“, sagte ein Feuerwehrsprecher laut „Rhein-Neckar-Zeitung“.

Zehn Rettungstaucher waren im Einsatz, auch Rettungshubschrauber mit Wärmebildkamera habe keine Erkenntnisse geliefert, teilte die Polizei später mit.

Rhein-Neckar-Zeitung

Polizeimitteilung