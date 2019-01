Suche nach Kind in See abgebrochen: Doch kein Notfall?

Rettungskräfte haben die Suchaktion nach einem angeblich in einem Mannheimer Weiher eingebrochenen Kind abgebrochen. Es bestehe die Möglichkeit, dass eine Person zwar ins Eis eingebrochen sei, sich aber habe befreien können, teilte die Polizei in Mannheim am Donnerstagabend mit. Zeugen würden dazu „intensiv vernommen“, hieß es. In der Nähe des Ufers sei eine Einbruchstelle entdeckt worden. Einer der Zeugen habe jedoch auch zwei Kinder oder Jugendliche vom Ufer des Weihers weglaufen sehen.

Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften hatte die Polizei seit dem späten Donnerstagnachmittag nach einem Kind gesucht, das nach ersten Zeugenangaben auf dem zugefrorenen Weiher im Eis eingebrochen war. „Der Weiher ist noch nicht lange zugefroren. Die Eisfläche war lediglich zwei bis drei Zentimeter dick“, sagte ein Feuerwehrsprecher laut „Rhein-Neckar-Zeitung“.

Zehn Rettungstaucher waren im Einsatz, auch Rettungshubschrauber mit Wärmebildkamera habe keine Erkenntnisse geliefert, teilte die Polizei später mit. Nun sucht sie nach den Kindern oder Jugendlichen, die sich zum fraglichen Zeitpunkt aus dem Uferbereich entfernt haben sollen.

Rhein-Neckar-Zeitung

Polizeimitteilung