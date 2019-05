Die Polizei hat am Montag die Suche nach einem vermissten 16-Jährigen im Neckar mit einem Polizeiboot und einem Hubschrauber fortgesetzt. Die Suche in Mannheim war am Sonntagabend unterbrochen worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch am Montagnachmittag meldete die Polizei keine neue Entwicklung. Zuvor waren am Wochenende bei der personalintensiven Suche Beamte, Suchhunde, Taucher und einem Sonargerät der DLRG im Einsatz - ohne Ergebnis.

Zeugen hatten den Jugendlichen am Samstag im Stadtteil Seckenheim im Wasser gesehen, dann aber aus den Augen verloren und daraufhin Alarm geschlagen. Ein Großaufgebot aus 120 Helfern machte sich daraufhin auf die Suche. Nach wie vor liegen der Polizei keine Erkenntnisse auf Fremdeinwirkung oder einen Unglücksfall vor.

PM