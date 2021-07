Zwei Jugendliche sollen in einer Schule in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) eine zunächst unbekannte Substanz versprüht haben. Viele Schüler und Schülerinnen bekamen daraufhin am Montag Atemwegsreizungen, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte kümmerten sich um die Betroffenen. Die Polizei ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:210712-99-354842/3

Mitteilung