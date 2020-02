Stuttgarts Volleyballerinnen wollen vierten Pokaltitel holen

Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart wollen am heutigen Sonntag in Mannheim zum vierten Mal den DVV-Pokal gewinnen. Im Finale in der SAP-Arena treffen sie ab 16.30 Uhr auf den Dresdner SC mit dem früheren Stuttgarter Trainer Alexander Waibl. Der deutsche Meister Stuttgart hofft auf den Einsatz seiner besten Diagonalangreiferin Krystal Rivers. Die Spielerin aus den USA fehlte zuletzt mehrere Wochen wegen Rückenproblemen, gab am Mittwoch in der Bundesliga gegen Nawaro Straubing jedoch ihr Comeback. Im Halbfinale hatte Stuttgart, das zuletzt 2017 Pokalsieger war, den Titelverteidiger SSC Palmberg Schwerin ausgeschaltet.

Vor dem Frauen-Finale trifft in Mannheim bei den Männern Meister Berlin Volleys im Endspiel auf den Außenseiter Powervolleys Düren (13.45 Uhr/Sport1). Titelverteidiger VfB Friedrichshafen war bereits im Viertelfinale gegen Berlin ausgeschieden.

