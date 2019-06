Stuttgarts U19-Junioren verpassen deutsche Meisterschaft

Die U19-Junioren des VfB Stuttgart haben das Double aus Pokalsieg und deutscher Meisterschaft verpasst. Das Team von Trainer Daniel Teufel unterlag im Finale am Sonntag in Großaspach der A-Jugend von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund mit 3:5 (3:1). Durch die Tore von Antonis Aidonis (2. Minute), Leon Dajaku (15.) und Lilian Egloff (26.) hatte der VfB zur Pause zwar mit 3:1 in Führung gelegen, nach einer Roten Karte für Luca Mack (51.) aber fast die komplette zweite Hälfte in Unterzahl spielen müssen.

Immanuel Pherai (7. Minute/56.), Paul-Philipp Besong (76./79.) und Enrique Pena-Zauner (90.+3) schossen die Tore für den BVB. Die Schwaben wären das erste U19-Team überhaupt gewesen, das das Double aus Pokalsieg und deutscher Meisterschaft gewonnen hätte.

Infos zum Spiel