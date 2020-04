Stuttgarts OB Kuhn: Wasen-Absage „mit großem Bedauern“

Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) hat die Absage des Cannstatter Volksfestes „mit großem Bedauern“ mitgeteilt. Ihm sei die Härte der Entscheidung bewusst, sagte er am Mittwoch. Der Schutz der Gäste aus Stuttgart und Nah und Fern gehe aber vor. Er hoffe, dass Frühlings- und Volksfest im kommenden Jahr wieder stattfinden könnten, sagte Kuhn.

Das zweitgrößte Volksfest in Deutschland war am Mittwoch wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Es sollte vom 25. September bis 11. Oktober laufen und viele Menschen in die Landeshauptstadt ziehen. Im vergangenen Jahr hatten nach Angaben der Veranstalter rund 3,5 Millionen Menschen die Massen-Gaudi auf dem Cannstatter Wasen besucht. Auch das Münchner Oktoberfest ist bereits abgesagt worden.