Stuttgarts Däne Nartey: Delaney und Höjbjerg als Vorbilder

Nikolas Nartey vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart orientiert sich in seiner Entwicklung auch an den dänischen EM-Stars Thomas Delaney und Pierre-Emile Höjbjerg. „Ich bin auch Mittelfeldspieler und will in Zukunft auch in der Nationalmannschaft dort spielen. Natürlich schaue ich, was sie machen“, sagte der dänische U21-Nationalspieler in einer Presserunde am Donnerstag.

Der Dortmunder Delaney und Ex-Bayern-Profi Höjbjerg (inzwischen Tottenham Hotspur) hatten mit Dänemark am Mittwoch im EM-Halbfinale mit 1:2 nach Verlängerung gegen England verloren. Seine Landsleute hätten „gut gekämpft“, sagte Nartey. „Es war kein Elfmeter“, sagte er über den Strafstoß, den Harry Kane im Londoner Wembley-Stadion zum Sieg verwandelt hatte. In der Heimat überwiege dennoch der Stolz, so der 21-Jährige. Die EM sei „ein großer Erfolg für so ein kleines Land“ gewesen, mit dem „vorher keiner gerechnet“ hätte.

Nach Leihstationen in Rostock und Sandhausen ist Nartey in seinem dritten Vertragsjahr in Stuttgart nun fest bei den VfB-Profis eingeplant. Er fühle sich „reif“ und „bereit“, betonte er. Die vergangene Saison, in der er mit Sandhausen bis zum Schluss gegen den Abstieg aus der zweiten Liga kämpfte, sei „schwer für den Kopf“ gewesen. „Aber wir haben es geschafft“, sagte Nartey. Rückblickend sei es dadurch auch „eine gute Erfahrung“ gewesen.

© dpa-infocom, dpa:210708-99-308136/2

