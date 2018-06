Nach dem erlösenden ersten Saisonsieg in der Bundesliga will der VfB Stuttgart im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach nachlegen. „Das hat allen extrem gut getan“, sagte Trainer Alexander Zorniger mit Blick auf das 3:1 am Mittwoch gegen Hannover 96. Nach fünf Niederlagen in Serie konnten aber auch die Mönchengladbacher unter ihrem neuen Trainer André Schubert ihren ersten Sieg feiern. „Sie wurden ein bisschen von der Kette gelassen“, warnte Zorniger vor der aktiver auftretenden Borussia. In den ersten 20 Minuten hätte Mönchengladbach beim 4:2 gegen den FC Augsburg regelrecht „ein Feuerwerk“ abgebrannt.

VfB-Termine

DFL-Vorschau