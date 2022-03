Stuttgarts Chris Führich zurück im Mannschaftstraining

Der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart darf sich für das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) Hoffnungen auf einen Einsatz von Chris Führich machen. Der 24 Jahre alte Offensivspieler kehrte nach seiner Verletzung vom 1:2 in Hoffenheim bereits am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurück. Er habe die Einheit komplett absolvieren können, bestätigte der schwäbische Fußball-Bundesligist. Führich hatte sich in Hoffenheim eine Blessur an der Gelenkkapsel im Knie zugezogen.

Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler Orel Mangala trainierte unterdessen wegen seines Blutergusses im Oberschenkel weiterhin nur individuell. Als Tabellenvorletzter hat der VfB zehn Spieltage vor Schluss vier Punkte Rückstand auf den Abstiegsrelegationsrang und den rettenden 15. Platz.

