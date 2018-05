Stuttgarter Zeitungen: Swantje Dake Chefredakteurin Digital

Swantje Dake (40) wird zum 1. Juni Chefredakteurin Digital der „Stuttgarter Zeitung“ und der „Stuttgarter Nachrichten“. Das teilte die Südwestdeutsche Medienholdung GmbH (SWMH) am Donnerstag in Stuttgart mit. In der neu geschaffenen Position verantworte Dake die redaktionelle Ausrichtung und Strategie der digitalen Produkte beider Zeitungsmarken.

Dake volontierte laut SWMH bei der „Hamburger Morgenpost“, arbeitete dort als Lokalredakteurin und wechselte 2009 zu „stern.de“. Seit November 2015 leitet sie die gemeinsame Online-Redaktion der „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“. Die Online-Dienste der beiden Blätter erreichen nach Verlagsangaben monatlich mehr als 3,2 Millionen Nutzer (Unique User) und mittlerweile mehr als 18 000 digitale Abonnenten.