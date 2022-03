Stuttgarter Volleyballerinnen verlieren erstes Finalspiel

Die Volleyballerinnen des Allianz MTV Stuttgart haben das Hinspiel um den CEV-Pokal verloren. Im ersten von zwei Finalduellen des zweithöchsten europäischen Club-Wettbewerbs unterlag das Team von Trainer Tore Aleksandersen am Dienstag bei Eczacibasi Istanbul aus der Türkei mit 1:3 (19:25, 25:22, 20:25, 17:25) nach Sätzen. Das Rückspiel findet am 22. März in Stuttgart statt.

Der türkische Rekordmeister ließ zunächst keine Zweifel an einem Heimsieg aufkommen. Stuttgart kam mit dem Tempo der Gastgeberinnen nicht zurecht und musste beim Stand von 4:9 die erste Auszeit nehmen. Die Probleme nahmen im ersten Satz nicht ab.

Eine Steigerung war im zweiten Durchgang zwar erkennbar. Doch danach meldeten sich die favorisierten Gastgeberinnen wieder zurück und wurden ihrer Favoritenrolle am Ende auch gerecht, weil sich der MTV nur phasenweise auf Augenhöhe präsentieren konnte.

Statistik

© dpa-infocom, dpa:220315-99-534663/3