Die Volleyballerinnen des MTV Stuttgart haben ihren ersten Sieg in der Champions League gefeiert. Der deutsche Vize-Meister gewann am Mittwochabend überraschend gegen Lokomotive Baku aus Aserbaidschan mit 3:1 (25:23,26:24,16:25,25:16). Zuvor hatte der MTV alle drei Spiele in der Gruppe A mit 0:3 verloren. Trotz des Erfolges bleibt Stuttgart Tabellenschlusslicht.

Liveticker