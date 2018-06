Der Stuttgarter Kosmos-Verlag trauert um die Autorin und Pumuckl-Erfinderin Ellis Kaut. „Mit ihr verliert der Kosmos Verlag eine wunderbare Autorin, deren Menschlichkeit, Humor und Leidenschaft für gute Geschichten immer inspirierend waren“, sagte die Programmleiterin Buch beim Kosmos Verlag, Birgitta Barlet, am Donnerstag in Stuttgart. „Ihr Pumuckl hat die Herzen der Menschen über Generationen hinweg erobert.“ Ellis Kaut war am Donnerstagmorgen nach langer Krankheit im Alter von 94 Jahren in einem Pflegeheim nahe München gestorben. Kosmos verlegte ihre Pumuckl-Geschichten.

