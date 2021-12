Stuttgarter Stadtbahn bis zum Flughafen offiziell eröffnet

In Stuttgart ist die erweiterte Stadtbahnlinie mit dem Anschluss an den Flughafen offiziell eröffnet worden. Die ersten Bahnen der Linie U6 fuhren am Samstagnachmittag vom Airport nach Gerlingen, wie der Verkehrsbetrieb Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) am Samstag mitteilte.

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag soll die Linie U6 künftig regelmäßig von Gerlingen über die Stuttgarter Innenstadt bis zum Airport und zur Messe verkehren. Tagsüber rollen die Bahnen alle 10 Minuten, frühmorgens und abends meist alle 15 Minuten. Die Bauarbeiten für die 3160 Meter lange und rund 130 Millionen Euro teure Strecke hatten im Sommer 2018 begonnen.

Von der verlängerten Stadtbahn erhofft sich der Flughafen Stuttgart auch mehr Reisende, Flughafenbesucher und Messe-Gäste, die auf den Nahverkehr umsteigen und ihre Autos stehen lassen, wie Walter Schoefer, Sprecher der Geschäftsführung, zuvor mitgeteilt hatte.

© dpa-infocom, dpa:211211-99-346795/2

