Stuttgarter Rathaus hisst Israelflagge zum 70. Jahrestag

Zum 70. Jahrestag der Gründung Israels hat die Stadt Stuttgart am Montag die Flagge Israels am Rathaus gehisst. Wie eine Sprecherin der Stadt mitteilte, folgte die Landeshauptstadt damit einem Aufruf der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft habe sich mit einem Brief an Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) gewandt und die Stadt um die Teilnahme an der Aktion „70 Jahre Israel - Deutschland zeigt Flagge“ gebeten.

In einem höchst umstrittenen Schritt eröffneten die USA am Montag ihre Botschaft in Jerusalem. Schon Stunden vorher kam es am Montag zu heftigen Protesten der Palästinenser mit vielen Toten.