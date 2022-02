Stuttgarter Profis Führich und Mangala droht längere Pause

Dem abstiegsbedrohten VfB Stuttgart drohen in der Fußball-Bundesliga zwei weitere wochenlange Ausfälle. Mittelfeldspieler Chris Führich erlitt am Freitag beim 1:2 des Tabellen-17. bei der TSG 1899 Hoffenheim eine Verletzung am Ansatz über dem Knie, sagte am Samstag Sportdirektor Sven Mislintat. Eine MRT-Untersuchung soll genaueren Aufschluss über die Verletzung geben.

Der ebenfalls früh ausgewechselte Orel Mangala zog sich im Stadion von Sinsheim einen schweren Bluterguss zu. Auch die Genesung des Mittelfeldspielers könne dauern, meinte Mislintat. Nicht ganz so schwer erwischte es Rechtsverteidiger Pascal Stenzel, der ein leichteres muskuläres Problem habe, eventuell einen kleinen Faserriss. Dagegen trainierte Spielmacher Daniel Didavi nach überstandener Corona-Infektion am Samstag wieder individuell.

