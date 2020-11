Wegen eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart haben am Samstagmorgen rund 30 Menschen ihre Wohnungen verlassen müssen. Ein Mann kam wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Laut Feuerwehr hatte sich das Feuer über mehrere Stockwerke ausgeweitet, Bewohner wurden teils über Drehleitern aus ihren Wohnungen gerettet. Rund 50 Feuerwehrleute kämpften am Morgen mit den Flammen. Die Brandursache war zunächst unbekannt.