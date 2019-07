Stuttgarter Kickers richten die Hallenhockey-DM 2020 aus

Der HTC Stuttgarter Kickers ist Ausrichter der deutschen Hallenhockey-Meisterschaften der Damen und Herren 2020. Wie der Deutsche Hockey-Bund (DHB) mitteilte, wird das Hallen-Event am 8. und 9. Februar des kommenden Jahres in der 2 250 Plätze bietenden SCHARRena stattfinden. „Die Kickers haben vor zwei Jahren schon eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie die Organisation einer Hallen-Endrunde hervorragend meistern können und gute Gastgeber für die acht Top-Ligateams sind“, sagte am Dienstag die für Kommunikation und Events zuständige DHB-Vizepräsidentin Julia Walter zur Vergabe.

DHB-Mitteilung