Stuttgart (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist Stuttgarter Kickers hat sich von Abwehrspieler Stefan Maletic getrennt. Der noch bis 30. Juni 2015 laufende Vertrag mit dem Serben sei in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst worden, teilte der abstiegsbedrohte Verein am Freitag mit. Maletic war erst zu Saisonbeginn von NK Celik Zenica zu den Kickers gekommen. Der 26-Jährige hatte sich aufgrund mehrerer Verletzungen jedoch nicht durchsetzen können und spielte in den Planungen von Trainer Horst Steffen keine Rolle mehr.