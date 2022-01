Stuttgarter Johnson mit New England Patriots in NFL-Playoffs

Die New England Patriots mit dem Stuttgarter Jakob Johnson haben die Playoffs der National Football League (NFL) erreicht. Das American-Football-Team aus New England setzte sich am Sonntag mit 50:10 gegen die Jacksonville Jaguars durch. Erstmals nach dem Weggang von Superstar Tom Brady 2019 erreichten die Patriots damit die K.o.-Runde. Das Team von Trainer Bill Belichick profitierte davon, dass die Miami Dolphins bei den Tennessee Titans verloren. Den Sprung in die Playoffs schafften auch die Cincinnati Bengals, die Buffalo Bills und die Tennessee Titans.

