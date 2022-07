Stuttgarter Handballer mit Minimalziel Platz zwölf

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart peilt in der kommenden Saison einen Platz unter den besten zwölf Teams an. Nachdem sich der Verein in der Handball Bundesliga (HBL) etabliert habe, sei es an der Zeit, sich neue Ziele zu setzen, erklärte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt am Dienstag bei einer Pressekonferenz. „Man kann ja auch nicht sagen: Es soll ewig das Ziel bleiben, nicht abzusteigen.“ In der vergangenen Saison belegten die Schwaben den 15. Rang.

Die Stuttgarter haben sich für die neue Spielzeit namhaft verstärkt. So wechselte Nationaltorhüter Silvio Heinevetter vom Bundesliga-Rivalen MT Melsungen an den Neckar. Darüber hinaus verpflichtete der TVB unter anderem vom dänischen Spitzenklub GOG Håndbold Kreisläufer Oscar Bergendahl, der Anfang des Jahres mit der schwedischen Nationalmannschaft die Europameisterschaft gewann. Die neue HBL-Spielzeit beginnt für die Stuttgarter am 4. September auswärts beim deutschen Rekordmeister THW Kiel.

Platz zwölf soll für die Mannschaft von Trainer Roi Sánchez nur ein Zwischenziel sein. 2024 will der TVB zu den besten zehn Teams der HBL gehören. Bei der starken Entwicklung vieler Bundesliga-Standorte sei dies aber kein leichtes Unterfangen, sagte Schweikardt.

