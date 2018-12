Stuttgarter Flughafen soll ein Jahr lang ohne S-Bahn bleiben

Für die Bauarbeiten für Stuttgart 21 will die Bahn den Flughafen für ein Jahr komplett vom S-Bahn-Verkehr abkoppeln. In dieser Zeit würden zwei neue Tunnelstücke für die Anbindung der sogenannten Gäubahn an den Airport-Bahnhof gebaut, erklärte die Projektgesellschaft am Mittwoch. Flughafen und direkt nebenan gelegene Messe sollen aber weiterhin mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein, versicherte die Bahn - entweder mit einer bis dahin noch zu bauenden U-Bahn-Linie oder mit einer etwas vor dem Flughafen gelegenen S-Bahn-Interimshaltestelle.

Im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen seien die nun zu erwartenden Einschränkungen das kleinere Übel, hieß es. Zudem verringere sich die gesamte Dauer der Gäubahn-Anbindung um ein Jahr. Wann die Bauarbeiten beginnen sollen, ist noch unklar. Das Vorhaben muss erst noch das Planfeststellungsverfahren durchlaufen.