Stuttgarter Churlinov vor Leihe an Schalke

Der nordmazedonische Fußball-Nationalspieler Darko Churlinov steht kurz vor einem Wechsel vom VfB Stuttgart zum FC Schalke 04. Der Außenbahnspieler soll für ein Jahr und ohne Kaufoption vom Erst- an den Zweitligisten ausgeliehen werden, wie mehrere Medien am Mittwoch übereinstimmend berichteten. Churlinov war im Januar 2020 vom 1. FC Köln zum VfB gewechselt, konnte sich bei den Schwaben aber keinen Stammplatz erkämpfen. Im Sommer schied der 21-Jährige mit Nordmazedonien in der Vorrunde der Europameisterschaft aus. Sein Vertrag in Stuttgart gilt noch bis 30. Juni 2024.

