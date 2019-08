Der Stuttgarter Ballettstar Friedemann Vogel ist zum „Tänzer des Jahres“ gewählt worden. Er teilt sich die Auszeichnung mit Jan Casier vom Ballett Zürich. Bei einer Umfrage bestimmten 25 internationale Kritikerinnen und Kritiker zudem das Berliner Staatsballett überraschend zur Kompanie des Jahres, wie die Fachzeitschrift „Tanz“ am Mittwoch in Berlin bekanntgab.

„Er ist ein Weltstar, der nie den Boden unter den Füßen verloren hat“, heißt es in der Ausgabe der Fachzeitschrift über den 40 Jahre alten Vogel. Dieser sei im 20. Bühnenjahr auf der Höhe von Kraft und Ausdruck, urteilte einer der befragten Kritiker.

Der gebürtige Stuttgarter wurde bereits im Jahr 2010 von der Fachzeitschrift „Tanz“ zum „Tänzer des Jahres“ gekürt. Der Erste Solist des Stuttgarter Balletts glänzte zuletzt als Kronprinz Rudolf im „Mayerling“ und in Akram Khans Tanzstück „Kaash“. Auch seine Rolle in „Bolero“ wurde gefeiert. Seit Juni 2002 ist er Erster Solist, im September 2015 wurde ihm der Titel Kammertänzer am Staatstheater Stuttgart verliehen.

Neben der Kompanie des Jahres haben die Kritiker auch die Aufführung des Jahres in Berlin ausgemacht. „Die sechs Brandenburgischen Konzerte“ in einer Choreographie von Anne Teresa De Keersmaeker wurden an der Volksbühne uraufgeführt. Als Choreographin des Jahres sehen die Kritiker die Brasilianerin Lia Rodrigues. Bei den Tänzerinnen zeichnete sich unter den Voten keine Favoritin ab.

