In die Tasten hauen ist für Passanten auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof keine Option gewesen - in die Tasten treten dafür wohl. Am Mittwoch ließ die Bahn dort zur Bespaßung der Reisenden ein sogenanntes Walking Piano aufbauen. Dabei handelte es sich um ein sieben Meter langes Riesenklavier, das mit Schrittfolgen bespielt wird. Fußmusiker, die nicht ganz so viel Soundgefühl in den Zehen hatten, bekamen Hilfe durch das Instrument - mit leuchtenden Tasten. Profitänzerin Leslie Lynn und Pianist Dennis Volk dagegen zeigten mit vollem Körpereinsatz, wie schöne Melodien erklingen.