Stuttgart will Parkplatzsuche mit Bundesmitteln vereinfachen

Die Stadt Stuttgart will mit Fördermitteln des Bundes für saubere Luft die Parkplatzsuche vereinfachen. Die 2,063 Millionen Euro, die die Stadt nach einem Förderbescheid vom Donnerstag von der Bundesregierung bekommt, werden demnach vor allem für ein Projekt namens „Parkleitsystem in der Innenstadt“ verwendet. Wie eine Stadtsprecherin sagte, sollen Autofahrer dabei auf digitalen Anzeigen sehen, wie voll Parkhäuser sind - und gegebenenfalls direkt ein anderes ansteuern. Dadurch soll unnötiges Fahren in der Innenstadt - und damit Lärm und Luftbelastung - verringert werden.

Das Geld stammt aus dem Sofortprogramm „Saubere Luft“, das die Bundesregierung auf dem Dieselgipfel vor einem Jahr beschlossen hatte. In einer ersten Runde hatte Stuttgart bereits Mittel in Höhe von 1,33 Millionen Euro beantragt und im Juni entsprechende Förderbescheide in Empfang genommen. Damit gehört die Stadt nach eigenen Angaben zu den Städten mit der höchsten Förderung.