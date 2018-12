Am Tag nach dem Anschlag in Straßburg mit drei Toten und zwölf Verletzten ist der Täter weiter auf der Flucht. Französische und deutsche Ermittler, auch in Baden-Württemberg und Bayern, fahndeten am Mittwoch unter Hochdruck nach dem mutmaßlichen Islamisten Chérif C., der nach Angaben von Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) auch in Deutschland bereits im Gefängnis war.

Der 29-Jährige habe in Konstanz und Singen ab Juni 2016 wegen Einbruchsdelikten eine Haftstrafe abgesessen.