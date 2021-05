Stuttgart Surge holen zwei Football-Spieler aus den USA

Das neue Football-Team Stuttgart Surge hat zwei Schlüsselpositionen mit ehemaligen College-Spielern aus den USA besetzt. Für die erste Saison in der neu gegründeten European League of Football (ELF) habe man die früheren „College-Stars“ Dale Warren (25) und Joshua Tapscott (25) unter Vertrag genommen, hieß es in einer ELF-Mitteilung vom Dienstag. Der Linebacker und der Running Back sollen mit den Schwaben am 19. Juni das erste ELF-Spiel bei den Barcelona Dragons bestreiten.

In der neuen Europaliga treten neben Stuttgart noch fünf weitere deutsche Teams (Berlin, Hamburg, Leipzig, Frankfurt, Köln) an. Dazu kommen die Panthers Wroclaw aus Polen und die Dragons aus Spanien. Ihre Heimspiele bestreiten die Stuttgarter im GAZi-Stadion. Stattfinden sollen sie unabhängig davon, ob bis dahin Zuschauer zugelassen werden können oder nicht.

© dpa-infocom, dpa:210504-99-464763/2

