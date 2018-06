Stuttgart: Stimmung in Industrie und Handel so gut wie nie

Die Unternehmen aus Industrie und Handel im Raum Stuttgart sind mit ihrer Lage so zufrieden wie nie zuvor. Zugleich sorgen sie sich immer stärker um den Mangel an gutem Personal. Das geht aus der Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Stuttgart hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Darin bewerten mehr als 60 Prozent der rund 900 befragten Betriebe ihre aktuelle Lage gut. Bei der vorangegangenen Befragung im Herbst waren es 56 Prozent. Am besten ist die Stimmung in der Dienstleistungsbranche.

Auch die Aussichten für das laufende Jahr sind positiv. Bessere oder zumindest gleichbleibende Geschäfte erwarten rund 93 Prozent der Unternehmen. Deutlich zugenommen hat die Angst vor den Folgen eines Fachkräftemangels: Der Umfrage zufolge halten inzwischen fast zwei Drittel der Betriebe das für ein Geschäftsrisiko. Vergangenen Herbst waren es 56 Prozent. Steigende Arbeitskosten und die Entwicklung der Nachfrage im Inland folgen auf den Plätzen zwei und drei der am meisten genannten Sorgen.

IHK-Präsidentin Marjoke Breuning forderte von der künftigen Bundesregierung eine umfassende Steuerreform. Immer mehr Staaten versuchten, mit ihrer Steuerpolitik Investoren anzulocken oder zum Bleiben zu bewegen. „Mit Blick auf die exportorientierte Wirtschaft in der Region Stuttgart ist es wichtig, die Steuersignale großer Wettbewerber ernstzunehmen“, betonte Breuning.

