Stuttgart investiert aus Sicht des Umweltverbandes Greenpeace viel zu wenig Geld in einen sicheren Radverkehr - ebenso wie andere Großstädte auch. Demnach gibt keine der sechs größten deutschen Städte mehr als 5 Euro pro Kopf und Jahr für den Radverkehr aus - Städte wie Amsterdam und Kopenhagen dagegen investierten demnach seit Jahrzehnten ein Vielfaches dessen. Dort werde deutlich mehr Rad gefahren, gleichzeitig verunglückten Radfahrende etwa zehnmal seltener. Das zeigt eine am Dienstag veröffentlichte Untersuchung des Umweltverbandes.

Greenpeace hat dafür die öffentlichen Haushalte der sechs größten deutschen Städte unter die Lupe genommen. Stuttgart gibt demnach mit 5 Euro pro Kopf und Jahr für den Radverkehr noch am meisten aus, München mit 2,30 Euro am wenigsten. Zum Vergleich: In Amsterdam sind es 11 Euro, in Kopenhagen sogar mehr als 35 Euro.