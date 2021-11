Stuttgart in Dortmund ohne Silas: Mavropanos wieder dabei

Der VfB Stuttgart muss in der Auswärtspartie bei Borussia Dortmund am Samstag (15.30 Uhr/Sky) noch ohne Flügelspieler Silas Katompa Mvumpa auskommen. Der Kongolese, der nach auskuriertem Kreuzbandriss inzwischen wieder ins Teamtraining des schwäbischen Fußball-Bundesligisten eingestiegen ist, brauche „noch ein paar Tage“ bis er wieder spielen kann, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo am Freitag. „Wir wollen da auch kein Risiko eingehen.“ Auch die Offensivkräfte Chris Führich (Sprunggelenkverletzung) und Erik Thommy (Beckenschiefstand) seien gegen den BVB noch keine Option.

Verteidiger Konstantinos Mavropanos steht nach einem Muskelfaserriss im Beckenbereich wieder zur Verfügung. Auch bei Omar Marmoush sieht es laut Matarazzo gut aus. Noch stehe hinter dem Einsatz des Stürmers, der zuletzt mit Syndesmoseproblemen zu kämpfen hatte, aber ein Fragezeichen - genau wie hinter dem von Abwehrspieler Marc Oliver Kempf nach einer Muskelverhärtung im Oberschenkel.

