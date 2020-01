Stuttgart gewinnt Testspiel gegen ungarischen Pokalsieger

Der VfB Stuttgart hat auch das zweite Testspiel in der Vorbereitung auf die Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Gegen den ungarischen Pokalsieger MOL Fehérvár gab es am Samstag ein 3:1 (2:0). Für die Mannschaft des neuen Trainers Pellegrino Matarazzo trafen Philipp Förster und Nicólas González in der ersten Halbzeit. Mario Gomez erzielte nach dem Seitenwechsel das zwischenzeitliche 3:0. Am Sonntag reist der VfB aus dem Trainingslager in Spanien zurück nach Stuttgart.

Am 24. Januar kommt auf dem Clubgelände an der Mercedesstraße um 16.30 Uhr dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit zur Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel. Im letzten Test vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am 29. Januar ist Dynamo Dresden der Gegner.

