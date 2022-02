Stuttgart gegen Frankfurt vor 6000 Zuschauern

In Baden-Württemberg werde man erst am kommenden Dienstag über die Neuerung beraten, so dass die neue Regelung erst in der kommenden Woche in Kraft treten könne, heißt es weiter. Der Entwurf soll zeitnah in die Ressortabstimmung gehen. Man wolle die Anpassung so gut als möglich mit den aktuell geltenden Regeln synchronisieren. Zunächst hatten die „Stuttgarter Nachrichten“ und die „Stuttgarter Zeitung“ darüber berichtet.

Die Anpassung sieht vor, dass im Freien unter Berücksichtigung der 2G-plus-Regel bis zu 10.000 Zuschauer bei einer Auslastung von maximal 50 Prozent zugelassen sind. In Innenräumen könnte es eine Abweichung zur bundesweiten Regelung geben, da in Baden-Württemberg auch hier eine Auslastung von 50 Prozent bei bis zu 4000 Zuschauern vorgesehen ist. Bundesweit gilt in Innenräumen eine Auslastung von 30 Prozent bei bis zu 4000 Zuschauern.

© dpa-infocom, dpa:220203-99-959980/2

