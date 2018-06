Stuttgart: entdecktes totes Baby war schon bei Geburt tot

Ein in einem Haus in Stuttgart entdeckter toter Säugling ist wahrscheinlich schon tot zur Welt gekommen. Das habe die Obduktion des Babys am Dienstag ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Die 18 Jahre alte Mutter habe nach der Geburt des kleinen Jungen selbst den Rettungsdienst gerufen und mitgeteilt, dass sie eine Totgeburt hatte. Der Notarzt habe dann wegen der unklaren Situation die Polizei gerufen. Die Kriminalpolizei hatte daraufhin die Ermittlungen übernommen.