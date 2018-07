Stuttgart-Coach Korkut: Löw hat gute Arbeit geleistet

Stuttgarts Chefcoach Tayfun Korkut hat es begrüßt, dass Joachim Löw nach übereinstimmenden Medienberichten als Fußball-Bundestrainer weitermacht. „Das freut mich. Wegen der Arbeit, die die ganzen Jahre geleistet worden ist“, sagte der 44-Jährige am Dienstag beim Trainingsauftakt des VfB Stuttgart. „Man sollte nicht vergessen, wohin sich der deutsche Fußball in dieser Zeit entwickelt hat. Auch Löw hat daran seinen Anteil“, sagte Korkut.

Die DFB-Spitze berät nach dpa-Informationen in diesen Stunden über eine gemeinsame Zukunft mit Bundestrainer Löw. Der 58-Jährige habe sich nach dem Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Russland zum Weitermachen entschlossen, berichteten „Bild-Zeitung“ und „Süddeutsche Zeitung“ am Dienstag.

Diesen Entschluss soll Löw der Verbandsführung um Präsident Reinhard Grindel bereits am Montagabend übermittelt haben, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.