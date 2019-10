Der TVB Stuttgart bestreitet sein DHB-Pokal-Viertelfinale gegen Handball-Rekordmeister THW Kiel am 3. Dezember (20.00 Uhr). Das ergab die Terminierung am Freitag durch die Handball-Bundesliga GmbH. Am Folgetag erwarten die Rhein-Neckar Löwen den aktuellen Tabellenführer TSV Hannover-Burgdorf.

Spielplan