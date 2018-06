Von

Wegen eines riskanten Überholmanövers ist es am Dienstagabend auf der Verbindungsstraße von Tuttlingen in Richtung Rußberg fast zu einem Unfall gekommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 18 Uhr überholte ein roter VW Polo in einem Kurvenbereich trotz Gegenverkehrs, sodass die entgegenkommende Autofahrerin in den Grünstreifen ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Am BMW der 23 Jahre alten Entgegenkommenden entstand nach erstem Anschein kein Schaden.