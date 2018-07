Stuttgart 21-Gegner demonstrieren für „Umsteig 21“

Wie ist der Sigmaringer Bürgermeister finanziell abgesichert? Thomas Schärer wird am 23. August aus dem Amt ausscheiden. Wie es danach beruflich für ihn weitergeht, dazu gibt es keine Informationen. Er werde sich in den nächsten Wochen nicht zu seinen Zukunftsplänen äußern, ließ er noch am Wahlabend verlautbaren. Einen Pensionsanspruch hat Schärer voraussichtlich nicht, da er lediglich eine Amtszeit Bürgermeister war.

Als Rathauschef ist Schärer kommunaler Wahlbeamter auf Zeit.