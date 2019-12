Stuttgart-21-Gegner dürfen geheime Unterlagen sichten

Von Carolin Steppat

Angeklagt wegen versuchten Mordes in 13 Fällen in Tateinheit mit versuchter besonders schwerer Brandstiftung und schwerer Brandstiftung ist ein 63-jähriger Mann, der bis zuletzt auf einem nun abgebrannten Hof in Grünkraut lebte. Doch wieso legte er in der Tenne Feuer, obwohl nebenan Menschen lebten? Wollte er diese tatsächlich umbringen?

Wie ein Puzzle fügen sich am zweiten Verhandlungstag die Aussagen des Angeklagten und der zehn Zeugen im Landgericht Ravensburg zusammen.