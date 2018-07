Stuttgart 21 — Ausstiegskosten nicht in Gesetzesentwurf

Die Landesregierung will die Kosten für einen Ausstieg aus der Finanzierung von Stuttgart 21 dem Vernehmen nach nicht in dem Gesetzentwurf nennen, über den das Volk Ende November abstimmen soll. Im Streit um die Formulierung haben sich damit die Grünen durchgesetzt. Sie pochten im Koalitionsausschuss am Freitag darauf, keine eigenen Einschätzungen zu den Folgekosten abzugeben. Justizminister Rainer Stickelberger (SPD) unterstützte den Koalitionspartner dabei.

Die Opposition kritisierte unter anderem den Bruch mit dem Koalitionsvertrag. Darin heißt es: „Bestandteil des zur Abstimmung gestellten Gesetzesentwurfs ist dabei auch, welche Kosten auf das Land im Falle eines solchen Ausstiegs zukommen.“

Der Grund für den Kurswechsel: Damit liefere man der Bahn die Vorlage für mögliche spätere Schadensersatzforderungen. Im Interesse des Landes sei äußerste Zurückhaltung geboten.

SPD-Fraktionschef Claus Schmiedel und SPD-Landeschef Nils Schmid sollen dagegen dafür plädiert haben, dass in dem Vorblatt des Gesetzes ein Kostenspektrum genannt wird. Unter einem Punkt hätten mögliche Kosten von 500 Millionen Euro bis 2,5 Milliarden Euro aufgeführt werden sollen.

Der liberale Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte: „Nach wenigen Monaten ist die Landesregierung schon so weit, dass sie auf ihrem Weg zum Bruch der Finanzierungsvereinbarung zu Stuttgart 21 schon ihren eigenen Koalitionsvertrag brechen muss.“ Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Peter Hauk, kritisierte vor allem die Grünen. „Der Vorschlag von Fraktionschef Schmiedel und Minister Dr. Schmid wäre ein gangbarer und seriöser Weg gewesen.“ Das Verhalten der Grünen, Fakten zu den Folgekosten zu „vertuschen“, sei eine „absolute Frechheit gegenüber dem Parlament und den Bürgerinnen und Bürger“.