Bei einem Arbeitsunfall in Konstanz hat sich ein 60-Jähriger schwer verletzt. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann war mit Arbeiten auf einem Flachdach beschäftigt gewesen, als er rückwärts rund drei Meter in die Tiefe stürzte. Er fiel auf einen Metallbehälter und verletzte sich dabei im Rücken- und im Beckenbereich schwer. Nach dem Unfall, der am Mittwoch geschah, wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeimeldung