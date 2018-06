Sturmtief Ulli richtet vor allem im Schwarzwald Schäden an

Das Sturmtief Ulli ist in der Nacht zu Mittwoch über Baden-Württemberg hinweggefegt und hat vor allem im Schwarzwald Schäden hinterlassen. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt. Ein Mann erlitt schwere Verletzungen, als er in Haslach mit seinem Auto in eine auf der Straße liegende Tanne fuhr und in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde, wie die Polizei im Ortenaukreis mitteilte.

Die A 5 zwischen Bruchsal und Karlsruhe musste kurz nach Mitternacht in beiden Fahrtrichtungen für eine Stunde gesperrt werden. Ein umgestürzter Baum lag auf der südlichen Fahrbahn, mehrere Äste sorgten Polizeiangaben zufolge auch in der Gegenrichtung für Behinderungen. Zahlreiche Autofahrer konnten nicht rechtzeitig abbremsen und fuhren über die Baumkrone. Einige Wagen wurden dabei schwer beschädigt.

Wie der Deutsche Wetterdienst in Stuttgart mitteilte, fegte der Sturm mit bis zu 133 Stundenkilometern über die Hochlagen des Südwestens hinweg. Die Landeshauptstadt Stuttgart erreichte der Wind abgeschwächt, dort wurden Böen um die 65 Stundenkilometer gemessen.

Für Donnerstag erwarten die Meteorologen in Baden-Württemberg jedoch auch im Flachland einen orkanartigen Sturm mit Windgeschwindigkeiten ab 120 Stundenkilometern aufwärts. (dapd)