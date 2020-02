Sturmtief „Sabine“: Es kann gefährlich werden - Bahnverkehr in Oberschwaben wird eingestellt

Die ersten Auswirkungen des Sturmtiefs „Sabine“ sind bereits am Sonntag in Baden-Württemberg zu spüren gewesen. Die Deutsche Bahn kündigte an, den Fernverkehr nach und nach einzustellen. Züge sollten den nächstgelegenen Bahnhof ansteuern und dort gestoppt werden, teilte das Verkehrsunternehmen am Sonntagnachmittag mit.

Am Flughafen in Stuttgart wurden einige Flüge gestrichen. Nach Angaben eines Sprechers handelte es sich vor allem um Maschinen, die aus dem Norden und Nordwesten Deutschlands und Europas kommen oder dorthin fliegen sollten.

Die Lage in der Region

Der Betrieb auf der Bahnstrecke zwischen Aulendorf und Kißlegg zwischen Kißlegg wurde wegen eines umgestürzten Baumes bis auf Weiteres eingestellt. Ein Busnotverkehr wurde eingerichtet.

Ab Sonntag, 21 Uhr, wird der Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) seine Nahverkehrszüge weitgehend stoppen. Das teilte Sebastian Dix, Sprecher der Bodensee-Oberschwaben-Bahn, mit. Der Stopp gelte voraussichtlich bis Montag, 8 Uhr.

Die Katamaran-Reederei rechnete am Sonntagabend damit, dass die Katamarane zwischen Friedrichshafen und Konstanz am Montag nicht verkehren können.

Das Sturmtief soll am späten Abend Baden-Württemberg erreichen und von Norden nach Süden ziehen. "Der Sturm könnte Windgeschwindigkeiten von bis zu 120 Stundenkilometern im Flachland erreichen", warnt Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried. Ab 117 km/h wäre "Sabine" ein echter Orkan und kein orkanartiger Sturm mehr. Im höheren Bergland erwartete der Deutsche Wetterdienst DWD Orkanstärken mit bis zu 160 Kilometern pro Stunde.

Sturm erreicht wohl am Montagvormittag seinen Höhepunkt

Einen ersten Höhepunkt soll der Sturm laut Roth in der Region am Montagvormittag erreichen, einen zweiten Höhepunkt in der Nacht auf Dienstag gegen Mitternacht. "Da sind auch Kaltfronten im Gepäck", sagt Wetterexperte Roth. Schnee sei zwar kein Thema, er rechne aber mit Starkregen und einem seltenen Wintergewitter. Roth: "Da ist eine enorme Dynamik drin."

Angesichts möglicher Gefahren auf dem Schulweg infolge des Orkantiefs können Eltern am Montag ihre Kinder vom Unterricht befreien lassen. Sie könnten selbst „entscheiden, ob der Schulweg für ihre Kinder zumutbar ist“, teilte das Kultusministerium in Stuttgart am Wochenende mit. Die Schule solle aber informiert werden. Im bayerischen Landkreis Neu-Ulm wurde der Unterricht an allen Schulen abgesagt.

In Sigmaringen wird an der Liebfrauenschule kein Unterricht stattfinden. Schülern, die dennoch kommen müssen oder wollen, würden anderweitig betreut, teilte die Schule mit. Das Sigmaringer Hohenzollerngymnasium plant seinen Wintersporttag um: Skifahren und Wandern werden abgesagt, Schwimmen und Eislaufen aber weiter angeboten. Auch die sonderpädagogische Konrad-Biesalski-Schule mit Standorten in Region Aalen, Ellwangen, Heidenheim und Crailsheim kündigte an, den Schul- und Kindergartenbetrieb am Montag ausfallen zu lassen.

Veranstaltungen abgesagt

Auch einige Veranstaltungen sind von der aktuellen Unwetterlage betroffen. So sagte die Deutsche Fußball-Liga das für Sonntagnachmittag angesetzte Bundesligaspiel zwischen Broussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln ab. Das Spiel der Basketball-Bundesliga zwischen den Telekom Baskets Bonn und Ratiopharm Ulm findet ebenfalls nicht statt.

Der Flughafensprecher in Stuttgart erinnerte Reisende daran, sich über mögliche Ausfälle und Verspätungen von Flügen auch am Montag zu informieren. Die Airlines seien dabei, ihre Planungen zu aktualisieren. Genauere Informationen sollten am Sonntagabend abrufbar sein — etwa über die Internetseiten zu den Ankünften und Abflügen in Stuttgart. Wenn die Maschinen nicht in Stuttgart ankämen, fehlten sie für die geplanten Weiterflüge, erklärte der Sprecher.

Gefahr durch umstürzende Bäume und umherfligende Gegenstände

Die Meteorologen warnten vor einer „extremen Gefahr“ durch umherfliegende Gegenstände und umstürzende Bäume. Roth rät allen Verkehrsteilnehmern, auf jeden Fall Fahrten durch Waldgebiete zu vermeiden. "Das ist gefährlich", warnt der Wetterexperte.

Wie ein DWD-Sprecher erklärte, wird der Höhepunkt des Sturms im Nordwesten Baden-Württembergs am Montag zwischen 3.00 Uhr und 6.00 Uhr erwartet. Gegen 7.00 Uhr dürfte „Sabine“ auch den Großraum Stuttgart erreichen. Im Laufe des Montagvormittags ziehe „Sabine“ über den Südosten des Landes. Die höchsten Windgeschwindigkeiten erwartete der DWD auf Bergen in exponierten Lagen im Hochschwarzwald.

Die Deutsche Bahn bereitete sich auf mögliche Probleme vor. Wer nicht reisen möchte, kann die Fahrkarte kostenfrei stornieren. Das Bahnpersonal sei auf zerstörte Oberleitungen oder umgekippte Bäume vorbereitet. Mobile Einsatztrupps mit Kettensägen sollten eingesetzt werden, um versperrte Gleise frei zu bekommen.

Die wichtigsten Verhaltensregeln für die Sturmnacht:

Gegenstände im Freien sollten in Sicherheit gebracht werden, Autos nicht unter Bäumen stehen, damit sie nicht von heruntergewehten Ästen beschädigt werden. Fahrten durch Waldgebiete sollten gemieden werden.

Es sollte schnellstmöglich ein Unterschlupf gesucht werden. Fußgänger sind vor Sturm geschützter, wenn sie nah an Häuserwänden vorbeigehen. Herunterfallende Dachziegel, Fassadenteile oder andere Bauteile können allerdings gefährlich werden. Daher solle man sich immer mit Vorsicht fortbewegen, rät das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Hohe Türme, Masten, Überlandleitungen sollten auf jeden Fall gemieden werden. Notfalls in ein Taxi steigen: Im Auto ist man zumindest vor Blitzeinschlägen sicher.

Nicht wegen jedem abgebrochenen Ast die Rettungskräfte rufen, sondern selbst anpacken und beim Aufräumen helfen - dazu rät das Polizeipräsidium Ravensburg auf seiner Facebook-Seite. Nur im Notfall oder bei drohender Gefahr sollte unter 112 die Feuerwehr gerufen werden, um diese für wirkliche Notlagen frei zu halten.

sondern selbst anpacken und beim Aufräumen helfen - dazu rät das Polizeipräsidium Ravensburg auf seiner Facebook-Seite. Nur im Notfall oder bei drohender Gefahr sollte unter 112 die Feuerwehr gerufen werden, um diese für wirkliche Notlagen frei zu halten. Zudem kann es sinnvoll sein, die Katastrophenschutz-Apps „Nina“ oder „Katwarn“ auf seinem Smartphone zu installieren. Dort warnen die Behörden immer wieder auch vor Unwettern und geben Verhaltensempfehlungen. Der Funktionsumfang der beiden Apps ist nahezu identisch. „Katwarn“ enthält jedoch auch Warnmeldungen für Österreich, was die App für Grenzgänger interessant macht. (Mehr zu den Katastrophenschutz-Apps lesen Sie hier.)

Über die aktuelle Unwettersituation in der Region berichtet Schwäbische.de am Montag ab 6 Uhr in einem Newsblog.