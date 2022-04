April-Wetter legt mit Regen und Sturm nach: Jetzt wird's noch ekliger

Der April tobt sich noch mal ordentlich aus, bevor er dem Frühlingserwachen eine Chance gibt. Es wird nass, es droht Sturm - und es könnte erneut schneien. Dann aber gibt es Hoffnung.

Die Wetterwarte Süd sagt für Mittwoch bei wenig Regen einen Mix aus Sonne und Wolken vorher. Der Wind soll dann im Laufe des Tages zunehmend kräftiger werden. Noch trister wird das Wetter zum Wochenende hin. Es bleibt regnerisch und stark windig.

Am Donnerstag bringt ein Sturmtief viel Wind. Das könne Windspitzen von 50 bis 80 km/h, in exponierter Lage auch 80 bis 100 km/h erreichen, sagt Jürgen Hieber von der Wetterwarte Süd.

Besonders in den West-Staulagen und im Bereich der Schwäbischen Alb dürfte einiges an Niederschlag herunterkommen. Jürgen Hieber, Wetterwarte Süd

Zu erwarten sind ab Freitag vor allem starke bis stürmische Böen aus Südwest, im Schwarzwald Sturmböen, am Feldberg sogar erste Orkanböen. Es sind Tiefstwerte von 10 bis 4 Grad vorhergesagt. Tagsüber fällt weiterhin Regen, der dann am Abend allmählich nachlässt.

Viel Regen zum Frühjahrsanfang

„Im Süden legt der Wind ordentlich zu und es ist mit Sturmböen, oder sogar schweren Sturmböen zu rechnen. Nur dazwischen wird es einen schmalen Streifen geben, in dem Wind keine große Rolle spielt. Wo allerdings genau die Übergangsbereiche zwischen Sturm und lauem Lüftchen liegen werden, lässt sich noch nicht genau sagen“, sagt Björn Goldhausen, Pressesprecher und Meteorologe von WetterOnline.

„Bis Samstag kommen verbreitet 20 bis 40 Liter Regen pro Quadratmeter zusammen. In den Mittelgebirgen erwarten uns klatschnasse Tage. Dort schüttet es immer wieder. Bis zum Wochenende sind stolze Regenmengen von über 60 Litern möglich, im Schwarzwald sogar rund 100 Liter", meint Goldhausen.

An kleineren Bächen und Flüssen bestehe die Gefahr von Überflutungen. "Die Natur benötigt das viele Nass allerdings dringend, denn gerade jetzt in der beginnenden Wachstumsphase brauchen alle Pflanzen reichlich Wasser.“

Nach dem Sturm wieder Schnee?

Schnee ist Ende der Woche durchaus denkbar, meint Goldhausen. Der Sturm lasse zwar nach, aber dann könnte es auch direkt wieder weiß werden in der Region.

"Nach derzeitigem Stand bildet sich irgendwo über der Südhälfte eine Luftmassengrenze. Diese trennt kalte Polarluft im Norden von deutlich milderer im Süden. Dort, wo sich beide Luftmassen treffen, kommt dann einiges an Niederschlag vom Himmel", sagt Goldhausen.

Nach einigen Berechnungen wäre mancherorts wieder eine dicke Schneedecke möglich. Noch aber ist unklar, wo genau der Übergang von Regen zu Schnee sein wird und ob die Temperaturen tatsächlich für Schnee reichen.

Vorsicht jedoch, zum Sonntag- und Montagmorgen kann es gebietsweise Frost geben. Jürgen Hieber, Wetterwarte Süd

Zum Beginn der kommenden Woche steigen die Temperaturen dann ohnehin deutlich an. Es wird sichtlich freundlicher und frühlingshaft. "Vorsicht jedoch: Zum Sonntag- und Montagmorgen kann es gebietsweise Frost geben", warnt Jürgen Hieber von der Wetterwarte Süd.

Ist das alles unter "Typisch April" zu verbuchen? - "Ja durchaus, sagt Hieber. "Nicht umsonst heißt es, der April macht, was er will. Schnee, stürmischer Wind, Hagel mit Gewittern und auch Sommertemperaturen zeigen: Der April ist immer wieder für so manche Wetterüberraschung gut."

