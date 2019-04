Während sich viele in Baden-Württemberg an den Feiertagen über herrliches Sommerwetter freuen, könnte es Karfreitag im Bergland noch unangenehm werden. Dort seien Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich, teilte Anika Seier, Meteorogin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mit. Ab Freitagabend sinke jedoch auch für den Schwarzwald die Gefahr von Unwettern, „Am Samstag dürfte sich dann kaum mehr ein Schauer bilden“, so Seier.

Für das restliche Land erwartet der DWD schon für Freitag strahlend blauen Himmel mit Höchsttemperaturen von 25 Grad in Richtung Mannheim und im Rheintal. Samstag und Sonntag könnten die Temperaturen laut DWD auch auf 26 Grad klettern. Wenig Veränderung sei auch für Ostermontag zu erwarten: Im Norden bleibt es demnach wolkenlos und warm, im Süden hingegen könnten einzelne Schleierwolken für leichte Abkühlung auf 18 bis 22 Grad sorgen.

DWD-Ausblick für Baden-Württemberg