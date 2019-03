Stundenlang gesperrte Straßen: Polizisten sollen Unfälle wieder selbst aufnehmen

Streifenpolizisten sollen ab Januar 2020 tödliche, aber wenig komplexe Verkehrsunfälle im Südwesten wieder selbst aufnehmen dürfen. Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte am Donnerstag einen Bericht der „Stuttgarter Nachrichten“. Derzeit fahren Streifenwagenbesatzungen der Reviere in diesen Fällen zwar an die Unfallstelle, müssen aber auf Kollegen warten, die auf Verkehrsunfälle spezialisiert sind.

Weil die Wartezeiten für diese Einheiten im ländlichen Raum sehr lang sein können, hatte es Kritik gegeben — zuletzt nach einem Unfall in Kernen-Rommelshausen (Rems-Murr-Kreis). Bei schweren Unfällen mit komplexer Spurenlage sollen auch künftig die Spezialisten anrücken. Seit Anfang des Jahres werden geplante Korrekturen an der Polizeireform in den entsprechenden Gremien des Landtags behandelt.

Seit 2014 müssen Polizeispezialisten ausrücken, um schwere Unfälle aufzunehmen. Weil diese Polizisten aber nicht an jedem Revier stationiert sind, kam es gerade im ländlichen Raum zu langen Wartezeiten am Unfallort.

Die örtlichen Polizisten sperrten diesen oft stundenlang und waren dort gebunden. Sie durften aber weder Spuren sichern noch andere Maßnahmen zur Aufklärung des Geschehens treffen.

Die geplante Maßnahme ist Teil von Korrekturen der Polizeireform, die für eine effektivere Polizei im Land sorgen sollte - doch in einzelnen Teilen auch deutlich kritisiert wurde. So sollen etwa bis 2020 in Ravensburg und Pforzheim zwei neue Polizeipräsidien entstehen, das Präsidium in Tuttlingen wird dagegen aufgelöst.

