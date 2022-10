Studieren in der Krise: Universitäten und Studenten stehen vor einem schwierigen Semester

Marlon Stawinoga treibt in den vergangenen Wochen vor allem eine Frage um: Wie kann ich Geld zur Seite legen? Die Inflation hat auch seinen Alltag teurer gemacht. Beim Einkaufen muss er genau auf die Preise achten, kostspielige Ausflüge kann er sich derzeit sowieso nicht erlauben. „Selbst, ob man einen Kaffee trinken oder in die Kneipe gehen kann, muss man sich gerade genau überlegen“, sagt er.

Der Student spart das Geld für sein WG-Zimmer. „Auch wenn wir einen netten Vermieter haben, der die Miete bisher noch nicht erhöht hat; die Nachzahlungen kommen – und sie kommen spürbar“, befürchtet Stawinoga. Der Abschlag für den Strom ist schon gestiegen, die Rechnung für die Nachzahlung müsste bald im Briefkasten landen.

Viele Kosten, keine Einnahmen

Die Heizkosten haben er und seine drei Mitbewohner der Wohngemeinschaft in Weingarten bereits bezahlt. „Aber da wird vermutlich nochmal was kommen“, sagt Stawinoga.

Es wird ein harter Winter für ihn und die anderen Studierenden. Es steht ein Semester bevor, prophezeit Stawinoga, das viele Studierende nicht überwintern werden. Die Studierenden trifft nach der Pandemie nun die Energiekrise und das mit voller Wucht. Wohnungsnot, überhöhte Mieten, Inflation – bei geringen, teils überhaupt keinen Einnahmen.

Teure Mieten verschlimmern Situation

Marlon Stawinoga ist nicht der einzige, der das in den vergangenen Monaten zu spüren bekommt. Der 33-Jährige, der an der Pädagogischen Hochschule (PH) in Weingarten Umweltbildung im neunten Semester studiert, ist auch Vorsitzender des Allgemeinen Studierenden Ausschusses (Asta) an der PH. „Wir merken in den vergangenen Wochen, dass sich immer mehr Studierende bei uns melden, die Angst haben, dass sie ihre Rechnungen nicht bezahlen können“, sagt er.

Die Probleme sind vielfältig und kompliziert. Zum einen werden die Zimmer immer teurer – laut Stawinoga muss man teilweise auch in Weingarten mittlerweile mit 500 Euro für 13 Quadratmeter rechnen.

Marlon Stawinoga befürchtet, dass viele Studierende aufgrund der Energiepreise das kommende Semester nicht beenden werden. (Foto: privat)

Außerdem wenden viele Studentenwohnheime im Südwesten gerade einen neuen Trick an: „Studierende bekommen befristete Mietverträge für ein halbes Jahr, damit die Vermieter die Miete schneller erhöhen können“, erklärt er.

Nur ein kleiner Teil bekommt BaföG

Bleibt den Studierenden immer noch die Option, mehr zu arbeiten? Für Stawinoga – der selbst mit drei Minijobs gut beschäftigt ist – eine schwierige Frage. Mehr Zeit in Arbeit zu investieren, heiße häufig auch, dass sich die Studienzeit verlängert. „Also auch die Phase der finanziellen Notlage länger wird.“ Und alles, was jemand über die Minijob-Anstellungen hinaus arbeitet, wird versteuert. „Dann bleibt am Ende gar nicht viel übrig“, sagt er.

Auch BaföG sei in diesem Zusammenhang kein großes Thema. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im vergangenen Wintersemester 2021/22 insgesamt 2 947 500 Studierende an einer Hochschule oder Universität in Deutschland eingeschrieben.

Aber nur 467 595 davon wurden mit BaföG gefördert – das sind etwas mehr als 15 Prozent aller Studierenden. „Und dass die Eltern den anderen 85 Prozent alles zahlen, geht in den allermeisten Fällen einfach nicht“, betont Stawinoga.

So hat das Land die Studierenden bisher entlastet

Bekommen haben sie vom Staat bislang nur wenig. In den Entlastungspaketen des Bundes werden Studierende kaum berücksichtigt. Alle, die BAföG beziehen, haben einen Heizkostenzuschuss von einmalig 230 Euro bekommen und sollen einen weiteren Zuschuss in Höhe von 345 Euro erhalten – aber eben nur der kleine Teil der BaföG-Studierenden.

Das steht in keiner Relation zu den höheren Kosten. Das reicht nicht. Marlon Stawinoga

Alle anderen werden vermutlich im Dezember immerhin eine Einmalzahlung in Höhe von 200 Euro erhalten. „Das steht in keiner Relation zu den höheren Kosten. Das reicht nicht“, meint Stawinoga. Die Studierenden fühlen sich mit ihren Existenzsorgen und Zukunftsängsten von der Politik alleingelassen.

Die Universitäten und Hochschulen erkennen die Not. „Viele machen sich Sorgen, wie sie die steigenden Energiekosten bezahlen sollen und ob die Mieten erhöht werden. Auch in Beratungsgesprächen bei der Studienberatung kamen diese Fragen schon auf“, sagt Arne Geertz von der PH-Weingarten.

Auch Unis spüren die Energiepreise

Das Problem ist nur: Die Hochschulen sind selbst von der Energiekrise und den steigenden Strom- und Gaspreisen massiv betroffen. So werden die Gebäude der Hochschule in Weingarten im Wesentlichen über eine Zentralheizung mit Gas beheizt, berichtet Geertz. Und Gas ist eben deutlich teurer geworden. Auch an der Zeppelin Universität (ZU) in Friedrichshafen „rechnen wir mit deutlichen Preissteigerungen“, sagt Rainer Böhme, Pressesprecher der Universität am Bodensee.

Es gilt das Gebot der Stunde: Energie sparen. Die Universitäten müssen nach einer Verordnung des Bundes in den Herbst- und Wintermonaten in ihren Gebäuden die Raumtemperatur auf 19 Grad absenken. Doch darüber hinaus gibt es weitere Einsparmaßnahmen, über die sich die Universitäten und Hochschulen Gedanken machen müssen – die Konzentration der Lehrveranstaltungen oder eine Optimierung der Strom- oder Heizsteuerung etwa.

An der ZU hat man den Stromverbrauch gegenüber 2019 um 24 Prozent senken können, durch „die Umstellung auf LED-Beleuchtung, eine Optimierung der Beleuchtung und der Haustechnik bei Lüftungs- und Kälteanlagen“, berichtet Böhme. Aber die rasant steigenden Energiekosten kann die ZU trotz der Energiesparmaßnahmen nicht vollständig aufgefangen. „Alle Universitäten sind massiv betroffen und können die Mehrkosten nicht allein aus eigener Kraft stemmen“, so Böhme.

Enorme Preissteigerungen zwingen zum Energiesparen

Das sieht auch Karl Rijkhoek von der Eberhard Karls Universität in Tübingen so. „Wir sind darauf angewiesen, dass die Landesregierung zumindest einen Teil der Mehrkosten auffängt“, sagt er. Die Energiekosten der Tübinger Uni beliefen sich 2021 auf 11,7 Millionen Euro. „Im laufenden Jahr rechnen wir nach vorsichtigen Schätzungen mit Mehrkosten von drei Millionen Euro. Im Jahr 2023 werden die Energiekosten voraussichtlich auf rund 20 Millionen Euro steigen“, so Rijkhoek. Eine enorme Preissteigerung.

Die Landesregierung hat deshalb reagiert: Der vom Kabinett beschlossene Haushaltsentwurf sieht eine neue Rücklage in Höhe von einer Milliarde Euro unter anderem für Energiepreissteigerungen vor, an der auch die Universitäten teilhaben können.

Wer muss dafür zahlen?

Aber reicht das oder werden am Ende die Studierenden mit höheren Studiengebühren zur Kasse gebeten? In Tübingen steht derzeit noch keine Erhöhung zur Diskussion. An der ZU wurden im Zuge allgemeiner Kostensteigerungen die Studiengebühren zum 1. Juni schon leicht erhöht. „Die vollständige Weitergabe der steigenden Energiekosten an die Studierenden ist aufgrund der angespannten studentischen Budgets nicht möglich und von uns auch nicht gewollt“, sagt Rainer Böhme von der ZU.

Eine Option, um an den Unis Energie zu sparen, bliebe noch: die Distanzlehre, die ja – das hat die Pandemie gezeigt – funktionieren kann. „Völliger Schwachsinn“, schimpft Marlon Stawinoga. Der Asta-Vorsitzende hält davon nichts. Energie werde sowieso nicht eingespart, wenn alle Hochschulen in diesem Semester geschlossen bleiben.

Denn die Strom- und Heizkosten in den Wohngemeinschaften der Studierenden würden dadurch massiv steigen. „Da wird am Ende mehr Energie verbraucht, als wenn wir zur Hochschule gehen“, sagt er. Nur, dass die Studierenden am Ende die Kosten dafür tragen.

Angst vor der Distanzlehre

Stawinoga lehnt den Distanzunterricht ohnehin kategorisch ab. Zu frisch sind die Erinnerungen an ein Studentenleben in Corona-Zeiten und zu aktuell die Folgen der Pandemie. „Viele haben psychische Probleme davongetragen.

Wir haben eine Selbsthilfegruppe für Suizidgefährdete, weil die Nachwehen der Pandemie noch immer andauern“, sagt er. Jetzt die Universitäten zu schließen „hätte dramatische Folgen“, glaubt der Studierendenvertreter.

Politik will Unis offen lassen

Die Unis wollen allesamt das in diesem Monat gestartete Semester in Präsenz durchziehen. Die Politik will das auch. Die Schließung der Universitäten und Hochschulen kommt für das baden-württembergische Wissenschaftsministerium nicht in Betracht.

Es wird keine Energieferien oder andere Experimente geben. Markus Blume

„Es ist für uns vorrangig, den Studierenden die Sicherheit zu geben, dass die Hochschulen und Lernorte offenbleiben. Präsenz ist uns wichtig, weil zum Studium auch der lebendige Austausch mit und zwischen Lehrenden und anderen Studierenden gehört“, erklärt Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Auch für die bayerische Landesregierung ist klar, dass das Wintersemester in Präsenz stattfinden muss. „Der persönliche Austausch ist ein unverzichtbarer Bestandteil erfolgreicher Lehre. In Bayern wird es keine Energieferien oder andere Experimente geben“, sagt Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU).

Teilschließungen stehen zur Debatte

Nach Auskunft der Unis würde eine Schließung des Lehrbereichs nur wenig zur Energieeinsparung beitragen, da die großen Energieverbraucher für die Aufrechterhaltung der Hochschul-Infrastruktur, der Server, Forschungseinrichtungen und Labore weiterlaufen müssten.

Bei der Entscheidung über die Schließung einzelner Räume oder Gebäude haben die Hochschulen allerdings freie Hand, auch bei einer Verlängerung der Weihnachtspause. „Ich glaube nicht, dass sich die Hochschulen komplett an die Präsenzlehre in diesem Semester halten“, sagt Marlon Stawinoga. Einige Seminare fänden teilweise wieder nur online statt und vereinzelte Teilschließungen würden bei mehrere Universitäten gerade schon zur Debatte stehen.

Schnell mehr Geld gefordert

Wer Schwarzmalerei betreibt, der sieht ein kaltes, karges und einsames Semester auf sich zukommen. „Ich würde mir wünschen, dass wir Studierenden von der Politik mehr gesehen werden. Schließlich sind wir die Zukunft dieses Landes. Aber wir haben keine Lobby“, sagt er.

Es brauche schnell mehr Geld vom Staat für alle Studierenden, damit das Semester einigermaßen erträglich über die Bühne gehen könne – und nicht viele junge Menschen ihr Studium abbrechen müssen, weil sie es sich nicht leisten können.

Am besten so viel Geld, hofft Stawinoga, dass auch nicht auf den Kaffee mit dem Studienkollegen oder das Bier in der Kneipe verzichtet werden muss – denn das gehört zum Studentenleben dazu.